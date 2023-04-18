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لبنان

ميقاتي من مجلس النواب: من لا يريد تأجيل الإنتخابات لا يحضر جلسة لهذه الغاية

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:02
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أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية، اليوم الثلاثاء، "خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما أعاق إمكانية تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار و27 أيار بديلاً عن 14 أيار".
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وأردف: "بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت".

وقال ميقاتي إن "الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود. الحكومة حاضرة خلافا لمزاعمهم".

وتوجه الرئيس ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون".

وقال: "تحضرون اليوم تحت عنوان تشريع الضرورة فيما الأكثر ضرورة هو النظر بالقوانين الاصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك أموال اللبنانيين محتجزة في المصارف".

وختم ميقاتي متوجهاً الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: "لو كنتم فعلاً لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟ من  لا يريد التأجيل لا يحضر".

ورداً على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر"، قال: "انا لم أسمّكم ، ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو".

ورداً على اتهام النائب أسامة سعد الحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين قال: "أنتم تكبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها باجراء الانتخابات".
 
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