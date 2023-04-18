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لبنان

باسيل: حضورنا جلسة اليوم من باب المسؤولية لمنع الفراغ

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:07
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أكد رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "حضورنا جلسة اليوم من باب المسؤولية لمنع الفراغ والتصدي له وعدم مراكمة صعوبات الناس ومشاكلها".
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واضاف باسيل بعد الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم في مجلس النواب  انّ "السبب الوحيد لحضور التيار هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي"، مشيرا الى انه "منذ البداية اننا ضد التشريع الاعتيادي ولكن اذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل".
 
لفت باسيل الى "اننا شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن ان يُملأ عملياً من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما ان المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم".
 
واضاف "نحن كتيار وطني على استعداد للذهاب الى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد والواضح ان وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا".

 
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