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لبنان

حادثة مروّعة... حاولوا سرقته وطعنوه بسكين في وجهه!

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً في العقد الاول من العمر، نُقل من بر الياس إلى مستشفى الهلال، بعد تعرّضه لنزيف في الوجه، جراء قيام مجهولين بطعنه بسكين، بعدما حاولوا سرقته.
 
 
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سرقة

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