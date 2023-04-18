حادثة مروّعة... حاولوا سرقته وطعنوه بسكين في وجهه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً في العقد الاول من العمر، نُقل من بر الياس إلى مستشفى الهلال، بعد تعرّضه لنزيف في الوجه، جراء قيام مجهولين بطعنه بسكين، بعدما حاولوا سرقته.

Advertisement