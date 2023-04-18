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لبنان

عقيص: "نحنا شعبويين بس انتو مجرمين"

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:51
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 غرد النائب جورج عقيص عبر حسابه على "تويتر":" يعطيهم العافية للشباب، تعبوا. ٣ مخالفات بحجم الخطايا: اولاً: حضور جلسة تشريعية غير دستورية لأن المجلس هيئة انتخابية. ثانياً: تمديد المجالس البلدية بشكل مخالف لأبسط مبادئ الديمقراطية ثالثاً: مسخ قانون الشراء العام وتشويهه وهو القانون الاصلاحي الوحيد الذي انجزه المجلس النيابي، ويتهموننا بالشعبوية. طيب يا اخوان .نحنا شعبويين بس انتو مجرمين".
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