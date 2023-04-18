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لبنان

حميه عرض مع البستاني سبل معالجة اضرار العاصفة في منطقة كفرنبرخ- الشوف

Lebanon 24
18-04-2023 | 06:29
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في الوزارة،  النائب فريد البستاني ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس.
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وتناول اللقاء البحث في ازالة الأضرار الجسيمة التي خلفتها عاصفة الامطار المترافقة مع الهزة الارضية وادت الى انهيار كبير خلف ردميات واتربة في منطقة كفرنبرخ – الشوف والى انقطاع طريق عام الفوارة - وادي الست - بريح- نبع الصفا.

وكلف الوزير حميه المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة وازالة العوائق والردميات لإعادة فتح الطريق العام بالسرعة الممكنة، مؤكدا  أن "هذا الملف يحظى بأولوية في قائمة المتابعات اليومية للوزارة. خصوصا أن بعض الاضرار تسببت بقطع طرقات رئيسية".

وأثنى البستاني على "الايجابية التي أبداها الوزير حميه والذي أعلن بدوره إيلاء هذا الملف الاولوية اللازمة، وذلك بهدف معالجة الأضرار"، مؤكدا "بأنه يقف الى جانب الوزارة للمساعدة في هذه الملف".
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