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لبنان

بري تلقى برقية من رئيس هذه الدولة

Lebanon 24
18-04-2023 | 06:57
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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نبيه

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