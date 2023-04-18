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لبنان

في اليوم العالمي للتراث.. هذا ما قرره المرتضى

Lebanon 24
18-04-2023 | 07:09
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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، لمناسبة اليوم العالمي للتراث قرارا قضى بموجبه فتح ابواب المعالم: بعلبك وعنجر وصور وجبيل امام الزوار اللبنانيين مجانا اعتبارا من يوم غد ولمدة اسبوع تنتهي نهار الثلثاء القادم.
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ودعا الى زيارة وادي قنوبين ومعرض رشيد كرامي الدولي، متمنيا على من يتعذر عليه من المواطنين القيام بجولة ميدانية بسبب كلفة التنقل  والازمة الاقتصادية اعتماد الزيارة الافتراضية للمواقع التراثية.
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