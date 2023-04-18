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لبنان

بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه بتمويله "حزب الله"... من هو؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 07:31
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قالت الحكومة البريطانية، إنها فرضت عقوبات على شخص مشتبه في تمويله "حزب الله".
 
 
وأضافت الحكومة البرطانيّة أنها استخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد كافة الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا. (رويترز)
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