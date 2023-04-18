بريطانيا تفرض عقوبات على شخص مشتبه بتمويله "حزب الله"... من هو؟

قالت الحكومة البريطانية، إنها فرضت عقوبات على شخص مشتبه في تمويله "حزب الله".

وأضافت الحكومة البرطانيّة أنها استخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد كافة الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا. (رويترز)