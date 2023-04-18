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لبنان

إنهيار سقف ممر في مبنى في سوق صيدا التجاري

Lebanon 24
18-04-2023 | 07:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنهيار سقف ممر في الطابق الرابع من مبنى البربير رقم 2، الكائن في سوق صيدا التجاري، ظهر اليوم، من دون وقوع إصابات.
 
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