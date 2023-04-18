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لبنان

اصابات نتيجة حادث سير كبير في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
18-04-2023 | 07:44
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وقع حادث سير على طريق عام الدوير في الجنوب، نتج عنه وقوع 6 اصابات احداها خطيرة جدا.
 
ونقل الجرحى الى المستشفيات القريبة من المنطقة.
 
 
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