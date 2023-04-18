رئيسة مصلحة الاقتصاد جالت في مسلخ جزين للتثبت من التزامه الشروط الصحية المطلوبة

Advertisement

جالت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب بالتكليف المهندسة ميساء حدرج برفقة مندوبي وزارة الزراعة والمراقب الصحي في بلدية جزين في مسلخ جزين بمؤازرة جهاز امن الدولة وبحضور الطبيب البيطري الذي يشرف على الذبيحة وذلك للتثبت من مدى توفر الشروط الفنية والصحية المطلوبة في المسالخ حيث جرى الكشف على اقسام استقبال الحيوانات الحية ومن ثم الذبح والسلخ وقسم تصنيف اللحوم وتقطيعها وقسم التبريد.وتم اعطاؤهم الملاحظات الواجب تنفيذها بكل قسم واعطي مهلة اسبوعين لاجراء اللازم وابراز البطاقات الصحية للجزارين. وفي نهاية الجولة تم اطلاع رئيس البلدية خليل حرفوش على النتيجة وطلب منه ابقاء باب المسلخ مفتوحا امام الجميع دون استنسابية ووفقا للاصول القانونية.