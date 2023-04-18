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لبنان

رئيسة مصلحة الاقتصاد جالت في مسلخ جزين للتثبت من التزامه الشروط الصحية المطلوبة

Lebanon 24
18-04-2023 | 08:34
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جالت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب بالتكليف المهندسة ميساء حدرج برفقة مندوبي وزارة الزراعة والمراقب الصحي في بلدية جزين في  مسلخ جزين بمؤازرة جهاز امن الدولة وبحضور الطبيب البيطري الذي يشرف على الذبيحة وذلك للتثبت من مدى توفر الشروط الفنية والصحية المطلوبة في المسالخ حيث جرى الكشف على اقسام استقبال الحيوانات الحية ومن ثم الذبح والسلخ وقسم تصنيف اللحوم وتقطيعها وقسم التبريد. 
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وتم اعطاؤهم الملاحظات الواجب تنفيذها بكل قسم واعطي مهلة اسبوعين لاجراء اللازم وابراز البطاقات الصحية للجزارين. وفي نهاية الجولة تم اطلاع رئيس البلدية خليل حرفوش على النتيجة وطلب منه ابقاء باب المسلخ مفتوحا امام الجميع دون استنسابية ووفقا للاصول القانونية.
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