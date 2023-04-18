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لبنان
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
18-04-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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