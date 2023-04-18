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لبنان

فرنجية من بكركي: في حال كنت رئيساً سأرعى هذا الحوار

Lebanon 24
18-04-2023 | 10:01
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زار رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية الصرح البطريركي في بكركي، وإلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
 
وقال فرنجية بعد اللقاء إنّ "اللعبة تغيرت في المنطقة وهذا سينعكس بشكل او بآخر على لبنان ونتمنى الوفاق في المنطقة. المتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا الى أين تتجه الأوضاع"، مؤكدا "لا نريد الا الخير للعرب وللمملكة العربية السعودية وخلقنا وتربينا في بيت عروبي".
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وأضاف فرنجية: "من أول يوم لم يكن لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان ونتمنى المصالحة بين العرب، ومع البطريرك الراعي الجو صريح وواضح الى أبعد الحدود أما فيما خص الجو في البلد فـ90 بالمئة من الذي نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة". وقال: "سمعت الفيتو على اسمي من "الإعلام اللبناني" ولم أسمعه يوما من المملكة أو من أصدقائها وحلفائها". 
 
وتابع: "لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون بإجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي".
وأضاف: "هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 - 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن. لا أتخلّى عن 1 في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة".
 
وقال: "موضوع النازحين السوريين وُضع على سكة صحيحة ومعالجته بطريقة سليمة سيؤدي لإعادتهم الى سوريا ونحن مع مناقشة استراتيجية دفاعية تصب في مصلحة لبنان وتزيل الهواجس لدى الجميع".
 
واعتبر فرنجية أنّ "الحل يكمن في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وفي حال كنت رئيساً سأرعى هذا الحوار".
 
 
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