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لبنان

تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى

Lebanon 24
18-04-2023 | 10:31
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بقراره رقم 261م/2023 تاريخ 18/4/2023 تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى وفاقاً للجداول الآتية:

1- الامتحانات الخطيّة لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:
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2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:
 


ملاحظة:

1- في حال صودف عيد رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء في 18/7/2023، تنقل الامتحانات المحددة في هذا التاريخ إلى يوم الأربعاء في 19/7/2023.
وفي حال صودف ذكرى عاشوراء يوم الخميس في 27/7/2023، تنقل الامتحانات المحددة في هذا التاريخ إلى يوم الجمعة في 28/7/2023.

2- تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:
https://dghe.mehe.gov.lb
وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ الطلاب المتخرّجين من جامعات خارج لبنان. ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان، في ما خصّ خرّيجي كلٍ منها، على أن تُقدّم الطلبات ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023 ضمناً وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/7/2023 ضمناً، بالإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم التاريخ المحدد أعلاه.
 
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