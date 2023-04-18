تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى

ملاحظة:1- في حال صودف عيد رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء في 18/7/2023، تنقل الامتحانات المحددة في هذا التاريخ إلى يوم الأربعاء في 19/7/2023.وفي حال صودف ذكرى عاشوراء يوم الخميس في 27/7/2023، تنقل الامتحانات المحددة في هذا التاريخ إلى يوم الجمعة في 28/7/2023.2- تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم ولجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي:https://dghe.mehe.gov.lbوذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ الطلاب المتخرّجين من جامعات خارج لبنان. ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان، في ما خصّ خرّيجي كلٍ منها، على أن تُقدّم الطلبات ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023 ضمناً وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/7/2023 ضمناً، بالإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم التاريخ المحدد أعلاه.