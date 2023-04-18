Advertisement

لبنان

بالأرقام... كيف أصبحت الرواتب وبدل النقل؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1058526-638174384764656355.jpg
Doc-P-1058526-638174384764656355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر.
Advertisement

كذلك، وافق مجلس الوزراء، وبحسب رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً. 

أمّا بالنسبة للقطاع الخاص، فجرى تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسومات لفرع التعويضات العائلية بـ3 مليون و425 ألف ليرة لبنانية. أما الحد الأدنى لأجور المستخدمين فبات بـ9 مليون ليرة للاجر الشهر، في حين أن الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية.

إضافة إلى ذلك، فقد أصبح غلاء المعيشة بـ4 مليون و500 ألف ليرة فيما بدل النقل اليومي للقطاع الخاص 250 ألف ليرة لبنانية. 


لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2023-04-18
22:07 | 2023-04-18
22:08 | 2023-04-18
23:31 | 2023-04-18
23:23 | 2023-04-18
22:51 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website