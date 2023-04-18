بالأرقام... كيف أصبحت الرواتب وبدل النقل؟

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علم "لبنان24" أنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر.كذلك، وافق مجلس الوزراء، وبحسب رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.أمّا بالنسبة للقطاع الخاص، فجرى تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسومات لفرع التعويضات العائلية بـ3 مليون و425 ألف ليرة لبنانية. أما الحد الأدنى لأجور المستخدمين فبات بـ9 مليون ليرة للاجر الشهر، في حين أن الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية.إضافة إلى ذلك، فقد أصبح غلاء المعيشة بـ4 مليون و500 ألف ليرة فيما بدل النقل اليومي للقطاع الخاص 250 ألف ليرة لبنانية.