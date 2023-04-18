بسبب صورة... تحطيم سيارة في هذه المنطقة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عددا من الشبان قاموا بتحطيم سيارة في منطقة التبانة، بالقرب من مسجد الفاروق في طرابلس، بعد رؤيتهم صورة للرئيس السوري بشار الأسد على زجاجها الأمامي، مما أثار إستفزازهم، وقاموا بطرد من كان في داخلها من المكان، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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