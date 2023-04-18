حادثٌ كبير في الجنوب.. صورٌ تُظهر ما حصل وسط الطريق!

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وفي التفاصيل، فإنّ سيارة "رابيد - كانغو" يقودها السوري وايس عبد الفتاح بركات (22 عاماً) ومعه أقاربه صلاح الدين محمد بركات (18 عاماً) ولؤي محمد حمادة (25 عاماً)، اصطدمت بسيارة "بيك أب" مخصصة لنقل المواد التموينية تعود الى أحد الشركات الخاصة ويقودها السوري حسن العبد الدين عبدالله.وتمّ نقل الجرحى من ركاب السيارتين بواسطة الصليب الأحمر وإسعاف النبطية الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث وصفت حالتهم بالمستقرة باستثناء السائق وايس بركات الذي ادخل الى العناية الفائقة.وتسبب الحادث بازدحام سير خانق في المحلة، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بملابساته.