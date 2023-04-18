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لبنان

تصريحٌ أميركي مهم عن لبنان.. ما قيل بارز

Lebanon 24
18-04-2023 | 13:17
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قال مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد هيل: "أعتقد أن هذا الوقت مناسب للبنانيين للقيام بالحلول بأنفسهم وتحديد المسار الذي سيختارونه للمساعدة في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي والدول الصديقة كالولايات المتحدة الأميركية وغيرها". 
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وفي حديث للـ"ام تي في"، أشار هيل إلى أن "وجود حزب الله في لبنان والمنطقة يفاقم الأزمات ويجعلها أكثر صعوبة وتعقيداً، ولكن أعتقد أن سمعة لبنان جيدة في الولايات المتحدة والعالم". 
 
وأكد أن الولايات المتحدة لن تترك لبنان، وتابع قائلاً: "أنا لست متخوفاً من ذلك ولكن لا يمكن حل المشاكل إذا لبنان لم يعترف بذلك وعلى لبنان تحديد إطار العمل وسنكون الى جانه". 
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