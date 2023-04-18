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لبنان

اعتباراً من اليوم.. هكذا أصبحت رواتبكم بالليرة والدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2023 | 14:29
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أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سلّة من التعديلات الجديدة على رواتب القطاع العام والتي تشمل التالي:
 
1- زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر.
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2- تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً. 
 
فعلياً، فإن تلك الزيادات الجديدة تعني بكل بساطة أن الرواتب ستُصبح على الشكل التالي:
 
أولاً: على سبيل المثال، فإن الموظف في الفئة الرابعة الذي يبلغ أساس راتبه تقريباً 2 مليون ليرة، سيتقاضى التالي:
 
1- 2 مليون ليرة (أساس الراتب) + 4 أضعاف، أي 8 مليون ليرة. 
 
2- يُضاف إلى مبلغ الـ8 مليون ليرة الراتبين اللذين مُنحا للموظف مع أساس راتبه، أي 6 مليون ليرة وهي عبارة عن (أساس راتب + راتبين مماثلين). 
 
3- عندها، فإنّ راتب الموظف سيُصبح: 8 مليون + 6 مليون = 14 مليون ليرة لبنانية.
 
ثانياً: في حال ذهب الموظف 18 يوماً إلى مركز عمله، فإنّ بدل النقل عن كل يوم حضور سيكون 450 ألف ليرة، ما يعني أن الموظف سيتقاضى 8 مليون و 100 ألف ليرة.
 
ثالثاً: وعليه، فإنّ مجموع الراتب الذي سيتقاضاه الموظف: 14 مليون + 8 مليون و100 ألف ليرة = 22 مليوناً و 100 ألف ليرة لبنانية.
 
رابعاً: في حال جرى صرف هذا الراتب على أساس دولار "صيرفة" 60 ألف ليرة، عندها فإن الموظف سيتقاضى 368 دولاراً أميركياً. أما في حال صُرف هذا الراتب على أساس دولار "صيرفة" 86700 ألف ليرة لبنانية، فإن الموظف سيتقاضى 254 دولاراً أميركياً.
 
تجدر الإشارة إلى أن راتب كل موظف يُحسم منه بدلات التقاعد وضريبة الدخل وغيرها من الحسومات، ما يعني أن مجموع راتبه بالليرة اللبنانية سينخفض قليلاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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