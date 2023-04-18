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لبنان

هل ستُفتح "صيرفة" لجميع المواطنين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2023 | 14:50
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أن هناك جهات ناشطة في القطاع الخاص بدأت بإثارة حديثٍ حول مدى إمكانية تفعيل منصة "صيرفة" مُجدداً لموظفي القطاع، أسوة بالعاملين في القطاع العام.
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وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن "هذا الأمر غير واردٍ بتاتاً في الوقت الراهن وما من توجّهٍ في هذا الإطار الآن"، وأضافت: "حالياً، فإنَّ مصرف لبنان سيركز حصراً على تسديد رواتب موظفي القطاع العام بالدولار على صيرفة لاسيما بعد الزيادات التي أقرّت اليوم، وبالتالي فإنَّ القدرة على منح القطاع الخاص الحق بالإستفادة من صيرفة ليس مطروحاً". 

وختمت المصادر: "بعدما أصبح الزيادات على الرواتب أمراً واقعاً، فإنّ منصة صيرفة قد لا تصبح مفتوحة لجميع المواطنين، ما يعني أنه قد نشهد تقليصاً لشراء وبيع الدولار على أساسها لأنها ستُصبح محصورة تباعاً برواتب الموظفين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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