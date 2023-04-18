هل ستُفتح "صيرفة" لجميع المواطنين؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أن هناك جهات ناشطة في القطاع الخاص بدأت بإثارة حديثٍ حول مدى إمكانية تفعيل منصة "صيرفة" مُجدداً لموظفي القطاع، أسوة بالعاملين في القطاع العام.

Advertisement



وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن "هذا الأمر غير واردٍ بتاتاً في الوقت الراهن وما من توجّهٍ في هذا الإطار الآن"، وأضافت: "حالياً، فإنَّ مصرف لبنان سيركز حصراً على تسديد رواتب موظفي القطاع العام بالدولار على صيرفة لاسيما بعد الزيادات التي أقرّت اليوم، وبالتالي فإنَّ القدرة على منح القطاع الخاص الحق بالإستفادة من صيرفة ليس مطروحاً".