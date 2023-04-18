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لبنان

الدخان الأسود يُغطي سهل عكار.. ما القصّة؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 14:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن "ارتفاع سحب الدخان الأسود في منطقة سهل عكار ليتبين لاحقاً أنها ناتجة عن إحراق كميات كبيرة من إطارات السيارات بالقرب من سكة القطار في خراج بلدة كفرملكي، بهدف استخراج النحاس والحديد والالمينيوم، لبيعها في أسواق الخردة".
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واستنكر رئيس اتحاد بلديات سهل عكار خالد الخالد "هذه الأفعال، خصوصاً أنها تتم في محيط سكني وبيئة زراعية تتأثر بشكل سلبي بهذه السحب الدخانية، التي اقتحمت المنازل والبيوت الزراعية، وكل الأراضي وبساتين الحمضيات".

وناشد الخالد "الجهات الأمنية التدخل بسرعة لقمع هذه المخالفات ومعاقبة المسؤولين عنها"، مبدياً تخوفه من "تمدد النيران إلى الأراضي والممتلكات القريبة"، متمنياً من "الدفاع المدني الإسراع في إطفاء هذه الإطارات.

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