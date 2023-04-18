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لبنان

"متعاقدو الأساسي" ترفض مقررات الحكومة: الزيادات التي أقرّت لا تدخل في أساس الراتب

Lebanon 24
18-04-2023 | 16:29
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أبدت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، رفضها مقررات جلسة الحكومة جملة وتفصيلاً، معتبراً أن "ما جرى إقراره لا يدخلُ في أساس الراتب ولا يرتبطُ بسعر صيرفة ثابت"، وقالت: "إن ما أقر سيسقط عند أول إرتفاع لسعر صرف الدولار ولا ثقة بقرارات حكومة تتغير عبء الأهواء السياسية".
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كذلك، فقد أكدت اللجنة رفضها أيضاً تحديد بدل النقل اليومي بـ450 ألف ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن "تحديداً بالعملة الوطنية فيما سعر صفيحة البنزين بالدولار يعني أنها قرار ترقيعيّ، وثانياً لأنه استبدال لقرار دفع 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور".
 
 
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