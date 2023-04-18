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لبنان
بعد اشتباكات.. مداهمات للجيش في بلدة عكّارية
Lebanon 24
18-04-2023
|
16:40
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نفذت قوّة من الجيش عمليات دهمٍ في منطقة البزال العكارية، وذلك على خلفية الإشتباكات التي شهدتها البلدة مؤخراً.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى توقيف عدد من الأشخاص كما صودرت مجموعة من الأسلحة والذخائر.
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