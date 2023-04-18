مواطن يحبطُ عملية سرقة في جديدة المتن.. هكذا فاجأ اللصوص!

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وفي التفاصيل، فإن المواطن كان على شرفة منزله، الكائن في جديدة المتن، شارع كنيسة مار أنطونيوس الكبير، حينما لاحظ أن شابين أتيا على دراجة نارية، كانا يحاولان سرقة دراجة نارية مركونة في المبنى المقابل لسكنه، المعروف ببناية إميل الحاج.وعندما سأل المواطن اللصين بصوت مرتفع: ماذا يفعلان؟، شهر أحدهما في اتجاهه سلاحاً حربياً، وأمره بالتواري عن شرفة منزله، ففعل ذلك. إلا أن الصراخ عند الـ5.15 فجراً جعل السكان يتنبهون ويتوجهون إلى المكان، ما دفع باللصين إلى الهرب دون إتمام السرقة.