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لبنان

"المعلومات" توقف أحد المطلوبين في دير الأحمر

Lebanon 24
18-04-2023 | 16:58
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تمكنت قوة من "شعبة المعلومات" من توقيف المدعو "ط.و.س" في بلدة دير الأحمر والمطلوب بجرم تهريب وتجاره مخدرات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بعلبك.
 
وعلى الفور، بوشرت التحقيقات مع الشخص المذكور بإشراف القضاء المختص.
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شعبة المعلومات

لبنان

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