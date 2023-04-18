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لبنان

حجار: سنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة ملف النزوح السوري

Lebanon 24
18-04-2023 | 17:05
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غرّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار عبر "تويتر" قائلاً:" خلال لقاء عبر تقنية zoom مع مجموعة من المغتربين حول ملف النازحين السوريين، أوضحت أنه كان هناك موجات عدة من النزوح إلى لبنان. قسم أتى هرباً من الحرب ولكن قسماً كبيرا أتى لأسباب اقتصادية ولتحقيق حلم العمل في لبنان وقسم آخر نزح بهدف استخدامه كممر للتوجّه إلى أوروبا".
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وأضاف في تغريدة أخرى: "ملف النزوح السوري في لبنان ليس موضوعاً ثانوياً بل أصبح قضية حياة وموت. خلال أقل من 10 سنوات، سنشهد تغييرات ديموغرافية خطيرة وسنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة".

ختم:" في ظلّ كل التغييرات الإقليمية التي نشهدها، أصبحت العودة الآمنة أمر طبيعي وحتميّ. يجب أن نركّز الآن على العودة السريعة وبأعداد كبيرة إلى محافظات معيّنة في سوريا. أنا مستعد لزيارة سوريا والقيام بكل ما يخدم هذه القضية".
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