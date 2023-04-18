هاشم: توالي الأزمات وتفاقمها نتيجة طبيعية لعقم النظام

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قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. قاسم هاشم إن "اتهامات الآخرين بأننا وكتلة الوفاء للمقاومة نسفنا الموعد الدستوري للانتخابات البلدية والاختيارية مردودة إليهم بأصلها وتفاصيلها، فالأدوار والمواقف واضحة، وتؤكد أننا أكثر فريق غير مرتعب من نتائج الانتخابات كما يحلو لبعض المضللين تسويقه إعلاميا، وكنا السباقين في البحث عن التمويل السريع في سبيل قطع الطريق أمام أي حجة أو ذريعة من قبل الحكومة للتهرب من الانتخابات، وذلك عبر تقديم الكتلة اقتراح قانون لفتح اعتماد بقيمة 1500 مليار ليرة لإنجاز العملية الانتخابية".ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى أن "الفريق الذي يتذرع من باب المزايدة السياسية والشعبوية بأن الجلسة التشريعية غير دستورية هو نفسه شارك في عام 2016 في الجلسات التشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة"، ويتعاطى اليوم مع دعوات رئيس مجلس النواب لجلسات تشريعية ضرورية بمعايير مزدوجة على قاعدة الناقض والمنقوض ووفقا لمزاجه وأهوائه، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع التشريع في أي وقت خارج جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، والمادة 75 من الدستور واضحة ولا لبس فيها بأن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، أي فقط خلال التئام جلسات الانتخاب، وليس طوال فترة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية". (الأنباء الكويتية)