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لبنان

قطع أوتوستراد خلدة بعد صدور الأحكام بحق موقوفيها

Lebanon 24
18-04-2023 | 19:12
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قطع عرب خلدة أوتوستراد المنطقة قرب رمّال باتجاه بيروت بعد صدور الأحكام بحق موقوفيها.
وقد وصلت قوة من الجيش الى المكان وتعرّضت للرشق بالحجارة ما دفع بعض عناصره الى إطلاق النار في الهواء.
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