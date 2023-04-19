تحرك اسرائيلي عند الحدود.. ماذا يجري؟

سجل انتشار لجنود و آليات الجيش الإسرائيلي عند حدود مستعمرة "المطلة" بعد إلقاء قنابل صوتية.

وأشارت المعلومات الأولية الى الإشتباه بتحرك قرب السياج، بحسب مندوبة "لبنان 24".



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