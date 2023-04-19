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لبنان

تحرك اسرائيلي عند الحدود.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 00:52
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سجل انتشار لجنود و آليات الجيش الإسرائيلي عند حدود مستعمرة "المطلة" بعد إلقاء قنابل صوتية.
وأشارت المعلومات الأولية الى الإشتباه بتحرك قرب السياج، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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