اشكال واطلاق نار في الشمال.. اليكم ما جرى مساء أمس

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نفت المعلومات لـ"لبنان 24" الأخبار التي تحدثت عن إشكال بين منطقة برج العرب واهل فيندق، مشيرة الى ان ما جرى كان اشكالاً وقع بين شخصين على أفضلية المرور تطورت الى تضارب واطلاق نار من سلاح متوسط.وبحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" فان الاشكال سرعان ما تجدد وتوسع اطلاق النار بين الشخصين حيث تم استخدام الاسلحة خفيفة والمتوسطة.وحضرت قوة من الجيش ليلا وعملت على تهدئة الوضع وتعمل على ملاحقة مطلقي النار .