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لبنان

فرنجية "يحاول سورياً" في ملف النازحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2023 | 01:15
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أفادت مصادر مطلعة ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدأ قبل مدة اتصالات مع القيادة السورية لمعرفة كيفية تحقيق خرق في ملف عودة النازحين السوريين .
ويرغب فرنجية، بحسب ما ينقل بعض من إلتقوا به، بأن يكون ملف العلاقات اللبنانية العربية وملف اعادة النازحين السوريين من الملفات التي يجب تحقيق انجازات سريعة فيها.
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وترى المصادر "ان دمشق ستساعد فرنجية بشكل جدي لانجاح عهده في حال تم انتخابه رئيسا، خصوصا انه لم يكن لديه اي حرج بزيارتها والتواصل العلني معها، على عكس الرئيس السابق ميشال عون.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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