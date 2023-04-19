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لبنان

مستشفى عصري جديد قيد الانشاء في بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2023 | 01:45
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بعد خروجه من المساهمة الوازنة له في مستشفى غربي العاصمة بيروت ، يتجه رجل أعمال إستثمر منذ فترة في أحد نوادي كرة  السلة من  الدرجة الممتازة، الى جمع كادر طبي جديد للبدء في الإعداد لإنشاء مستشفى عصري متطور في وسط بيروت. وسيكون لهذا المستشفى بصمة طيبة واضحة بعد التراجع الذي شهده القطاع بسبب الأزمة الإقتصادية.
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ولفت مصدر مطلع الى ان هذا المستشفى سيتميز بالإختصاصات الجديدة والأدوات الطبية المتطورة .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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