Advertisement

لبنان

القنصلية اللبنانية في باريس: أسئلة ما بعد الاقفال

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-04-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1058719-638174920822674708.jpg
Doc-P-1058719-638174920822674708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمّ رسمياً امس اخلاء القنصلية اللبنانية في فرنسا ودمجها مع السفارة اللبنانية في باريس بقرار من وزارة الخارجية والمغتربين، بغية توفير حوالي ٢٢٠ الف يورو تدفع سنوياً.
رغم ان قرار الاقفال ليس جديداً، خصوصاً ان قراراً اتخذ بترشيد الانفاق في عدد لا بأس به من القنصليات والسفارات في العالم، الا ان مصادر اغترابية "تتحسر" على اقفال القنصلية اللبنانية في باريس، وتسأل: "في ظلّ هذه الجهود التقشفية، ما جدوى الاستمرار في التجديد لعقود ١٩ ملحقاً اقتصادياً، وراتب كلّ واحد منهم يفوق ١٢٠،٠٠٠ يورو سنويا، أي ما مجموعه ٢،٢٨٠،٠٠٠ يورو سنوياً!
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
09:55 | 2023-04-19
09:45 | 2023-04-19
09:44 | 2023-04-19
09:43 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website