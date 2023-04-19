القنصلية اللبنانية في باريس: أسئلة ما بعد الاقفال

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تمّ رسمياً امس اخلاء القنصلية اللبنانية في فرنسا ودمجها مع السفارة اللبنانية في باريس بقرار من وزارة الخارجية والمغتربين، بغية توفير حوالي ٢٢٠ الف يورو تدفع سنوياً.رغم ان قرار الاقفال ليس جديداً، خصوصاً ان قراراً اتخذ بترشيد الانفاق في عدد لا بأس به من القنصليات والسفارات في العالم، الا ان مصادر اغترابية "تتحسر" على اقفال القنصلية اللبنانية في باريس، وتسأل: "في ظلّ هذه الجهود التقشفية، ما جدوى الاستمرار في التجديد لعقود ١٩ ملحقاً اقتصادياً، وراتب كلّ واحد منهم يفوق ١٢٠،٠٠٠ يورو سنويا، أي ما مجموعه ٢،٢٨٠،٠٠٠ يورو سنوياً!