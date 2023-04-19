Advertisement

لبنان

يدخل الى المحل ويبيت في داخله بعد إقفاله... هذا ما حلّ بسارق محال في البقاع!

Lebanon 24
19-04-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1058744-638174963121101088.jpg
Doc-P-1058744-638174963121101088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل المحال التجارية في مناطق بقاعية من قبل شخصٍ مجهول الهوية، بحيث تبين من خلال المتابعة، أنه يدخل الى المحل ويبيت في داخله بعد إقفاله من قبل أصحابه، ليسرق ما توفر من مبالغ في صناديق المحاسبة. وفي اليوم التالي، وبعد فتح المحل، يخرج وكأنه زبونٌ ليتوارى عن الأنظار، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق عمليات السرقة تلك.
Advertisement

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبين أنه يدعى ح. ش. (من مواليد عام 2004، سوري)، أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانه تمهيدًا لتوقيفه.

بتاريخ 12-4-2023، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في داخل أحد المحلات التجارية، في بلدة مجدل عنجر البقاعية، حيث أوقفته بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بمحاولة سرقة من داخل المحل.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عمليات سرقة من داخل محلات تجارية في بلدتي بر الياس ومجدل عنجر، وذلك بعد الدخول إليها والبقاء في داخلها لليوم التالي، كما اعترف أن قيمة المسروقات بلغت حوالى 13 ألف دولار أميركي و55 مليون ليرة لبنانية.

تم استرجاع قسم من المبالغ المالية المسروقة وأعيدت إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
09:55 | 2023-04-19
09:45 | 2023-04-19
09:44 | 2023-04-19
09:43 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website