المكاري زار البيسري وعرضا لمواضيع ذات اهتمام مشترك

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه، وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري.

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