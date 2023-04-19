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لبنان

المكاري زار البيسري وعرضا لمواضيع ذات اهتمام مشترك

Lebanon 24
19-04-2023 | 04:40
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه، وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري.
 
وبحث الطرفان في مواضيع ذات اهتمام مشترك.

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