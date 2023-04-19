رصاصة طائشة تصيب سيدة في عكار... هل حالتها خطرة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول سيدة الى مستشفى الخير في المنية مصابة برصاصة طائشة في يدها جراء الاشكال الذي وقع في منطقة برج العرب-عكار.



تجدر الإشارة إلى أن حالتها الصحية مستقرة.

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