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لبنان

رصاصة طائشة تصيب سيدة في عكار... هل حالتها خطرة؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 04:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوصول سيدة الى مستشفى الخير في المنية مصابة برصاصة طائشة في يدها جراء الاشكال الذي وقع في منطقة برج العرب-عكار.

تجدر الإشارة إلى أن حالتها الصحية مستقرة.
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مستشفى

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