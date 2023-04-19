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لبنان

الأهالي يشتكون من "حرائق مفتعلة"... ماذا يحصل في طرابلس؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 04:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أهالي مدينة طرابلس والجوار يشتكون من حرائق مفتعلة عبر إشعال الإطارات والاسلاك الكهربائية منذ الصباح لاستخراج الحديد والنحاس لبيعه لأصحاب بور الخردة المنتشرة شمال غرب مدينة طرابلس بجانب سوق الخضار الجديد. 
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وبحسب المعلومات، وعد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناسر ياسين بالتحرك في هذا الخصوص.

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