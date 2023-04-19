لحوم فاسدة في الجنوب.. هذا ما ضبطته وزارة الاقتصاد (صور)

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ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة في الجنوب 117 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة في احدى الملاحم في منطقة المصيلح وذلك بمؤازرة جهاز الامن العام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم اخذ اشارة النيابة العامة في الجنوب باقفال الملحمة بالشمع الاحمر وتوقيف صاحبها .