أصحاب محطات الطاقة: لتصحيح العمل النقابي واستعادة حضوره

رأت الهيئة التأسيسية لرابطة اصحاب محطات الطاقة أن "اطلاق وزير الطاقة للمنصة اليوم شكل انتصارا معنويا لتحركاتها ولا سيما الاخيرة والتي كانت من اهدافه الطلب من وزارة الطاقة تنظيم القطاع عبر اطلاق التطبيق (application) او اعتماد الدولار".

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ولفتت في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري الى انه "وبعد التجربة الاولية تبين ان هناك أخطاء منها عدم استطاعة تنزيل الapplication على android مما سبب بارباك لدى اصحاب المحطات والمواطنين على حد سواء مع العلم ان الوزارة اخذت وقتها في التجارب ، علما اننا كنا قد طالبنا باستشارة او اختيار لجنة من المعنيين للمساعدة واعطاء آراءهم من خلال خبرتهم في هذا القطاع ، وبالتالي سنتابع عمل هذا التطبيق ومدى فعاليته وتسهيله للعمل اليومي للمحطات والمستهلك على حد سواء وسنعطي مهلة اسبوع لمتابعتها وتجربتها وحينها نبني على الشيء مقتضاه".



وأكدت الرابطة أنها كانت وستظل المدافع الاول عن حقوق المحطات ومصالحهم والاهداف التي وضعتها في شأن تنظيم القطاع، واعادة تفعيل العمل النقابي فيه الذي تعمل على تنفيذه دون تردد خدمة لاصحاب محطات المحروقات وحماية للمستهلك، وحفاظا على تأمين استمراريتها".



وأضافت: "لذلك تقدمت من جديد بعد الادعاء الاول على نقابة اصحاب المحروقات بالقدح والذم لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالادعاء مرة أخرى، وعبر وكيلها القانوني المحامي وليد صبرا لدى القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في قضايا الامور المستعجلة على السيدين فادي ابو شقرا وحسن جعفر بصفتهم منتحلي صفة لدى نقابة اصحاب محطات المحروقات تحت الرقم 122/2023 تاريخ 18/4/2023، وهي تأمل من هذه الخطوة ان تعيد تصحيح العمل النقابي واستعادة حضوره مما سيؤدي الى انتعاش القطاع وحماية المستهلك على حد سواء". (الوكالة الوطنية)