Advertisement

لبنان

الجيش إنتشر صباحا في برج حمود.. ماذا يحصل ومن أوقف؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1058780-638175044341676409.jpg
Doc-P-1058780-638175044341676409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن مداهمة عناصر من الجيش صباح اليوم منازل عائلات نازحين سوريين في منطقة برج حمود. وأوقفت عددًا منهم.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تونس وسوريا تتفقان على استئناف التعاون الاقتصادي والأمني
lebanon 24
20/04/2023 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بوغدانوف بحث مع السفير الإيراني لدی موسکو في آلية عقد الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا
lebanon 24
20/04/2023 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية "يحاول سورياً" في ملف النازحين
lebanon 24
20/04/2023 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياض ملتزمة بيان نيويورك: لا تأثير للحوار مع سوريا على لبنان
lebanon 24
20/04/2023 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24

برج حمود

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
03:00 | 2023-04-19
18:17 | 2023-04-19
18:00 | 2023-04-19
17:36 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website