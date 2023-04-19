بوشكيان استمع الى مناشدة عمال شركات الترابة

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفداً موسّعاً من عمال شركات الترابة في لبنان.

وخلال اللقاء، قال الوفد ان مجموعهم يمثّل خمسة آلاف وخمسماية عائلة يرتبط وضعهم المعيشي والصحي والتربوي والاجتماعي بديمومة عملهم المرتبط بدوره بإقرار قوانين وإصدار قرارات منصفة وواضحة تؤمن استمرارية عمل المقالع الخاصة بمعامل الاسمنت، بشكل يحافظ على البيئة والمحيط والنظافة ويحمي الصحة العامة، مشددين على عدم إلحاق الضرر بفرص العمل في هذه المصانع أو بمستقبل هذه العائلات الاقتصادي، خصوصاً في ظلّ وضع دقيق يصعب فيه جداً إيجاد فرصة عمل.