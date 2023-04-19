Advertisement

لبنان

بوشكيان استمع الى مناشدة عمال شركات الترابة

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1058784-638175059153565317.jpg
Doc-P-1058784-638175059153565317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وفداً موسّعاً من عمال شركات الترابة في لبنان.
 
 
وخلال اللقاء، قال الوفد ان مجموعهم يمثّل خمسة آلاف وخمسماية عائلة يرتبط وضعهم المعيشي والصحي والتربوي والاجتماعي بديمومة عملهم المرتبط بدوره بإقرار قوانين وإصدار قرارات منصفة وواضحة تؤمن استمرارية عمل المقالع الخاصة بمعامل الاسمنت، بشكل يحافظ على البيئة والمحيط والنظافة ويحمي الصحة العامة، مشددين على عدم إلحاق الضرر بفرص العمل في هذه المصانع أو بمستقبل هذه العائلات الاقتصادي، خصوصاً في ظلّ وضع دقيق يصعب فيه جداً إيجاد فرصة عمل.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
03:00 | 2023-04-19
18:17 | 2023-04-19
18:00 | 2023-04-19
17:36 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website