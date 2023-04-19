ميقاتي وقع كل مراسيم جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.. متى تصدر؟

كشفت معلومات "الجديد" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقع كل المراسيم التي أقرت في جلسة الامس لكنها لن تصدر في الجريدة الرسمية الا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.