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لبنان

ميقاتي وقع كل مراسيم جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.. متى تصدر؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 06:28
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كشفت معلومات "الجديد" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقع كل المراسيم التي أقرت في جلسة الامس لكنها لن تصدر في الجريدة الرسمية الا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. 
 
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نجيب ميقاتي

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