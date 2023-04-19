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لبنان

سلسلة توقيفات في مناطق عدة.. أحدهم من أخطر المطلوبين

Lebanon 24
19-04-2023 | 06:43
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تمكنت مخابرات الجيش في عكار من توقيف احد اخطر المطلوبين في منطقة بزال ويدعى ف. ض. وهو من متسببي الاشكال في بزال ومطلوب بقضايا تجارة سلاح.  

وتستمر عناصر الجيش بتسيير دورياتها ضمن منطقة بزال لحفظ الامن ولعدم تجدد الاشكال.
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على صعيد اخر، وضمن سلسلة التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الامنية، أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة - مكتب بنت جبيل، في النبطيّة، السوريّ (ع. ع.) في بلدة الجمَيجمة، بعد قيامه بسرقات عدّة، وبيع مسروقاته في بلدة برعشيت للمدعوّ (ع. ش.)". 

وبعد التحقيق معه بإشراف القضاء، تمّ تسليمه للجهات الرسميّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.
 
 
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