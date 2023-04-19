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لبنان

ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية.. وهذا ما إتُفق عليه بخصوص المواعيد الجديدة

Lebanon 24
19-04-2023 | 06:48
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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات  البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر  بالامس عن مجلس النواب.
وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن  صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات".
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