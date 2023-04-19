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لبنان

نقابة الصحافة حددت عطلة عيدي الفطر والعمل

Lebanon 24
19-04-2023 | 06:51
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حددت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان عطلة الصحافة بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث تتوقف الصحف عن العمل أيام الجمعة ، السبت ، الاحد والاثنين في 21 ، 22، 23 و 24 نيسان 2023.

كما يتوقف العمل في الصحف يوم الاثنين الواقع فيه أول أيار بمناسبة عيد العمل، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك. (الوكالة الوطنية)
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