نائبة لم تُمنح تأشيرة وهذه هي الاسباب

عُلم ان نائبة ارتبط اسمها بقطاع حيوي، لم تُمنح تأشيرة دخول الى دولة غربية لاسباب تتعلق بانتمائها السياسي الى شخصية جدلية ولعلاقتها بملفات تخص هذا القطاع، وما شهده من تطورات قضائية غربية اخيرا.

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