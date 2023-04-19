Advertisement

لبنان

نائبة لم تُمنح تأشيرة وهذه هي الاسباب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-04-2023 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1058803-638175098041223588.jpg
Doc-P-1058803-638175098041223588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم ان نائبة ارتبط اسمها بقطاع حيوي، لم تُمنح تأشيرة دخول الى دولة غربية لاسباب تتعلق بانتمائها السياسي الى شخصية جدلية ولعلاقتها بملفات تخص هذا القطاع، وما شهده من تطورات قضائية غربية اخيرا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برسم النائبة ندى البستاني و"تيارها" 
lebanon 24
20/04/2023 02:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة نجاة صليبا : نحن نتعامل مع سلطة عدوة لشعبها ومع نواب امتهنوا الابتزاز
lebanon 24
20/04/2023 02:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة تشكو... ولكنها "مطيعة"
lebanon 24
20/04/2023 02:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات المعادية ركزت جهودها الرئيسية على معارك باخموت وعلينا أن نركز جهودنا لصدها
lebanon 24
20/04/2023 02:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تأشيرة

نائبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
03:00 | 2023-04-19
18:17 | 2023-04-19
18:00 | 2023-04-19
17:36 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website