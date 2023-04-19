وزارة السياحة ترعى إطلاق "مهرجان الربيع" في جبيل

تُطلق بلدية جبيل برعاية وزارة السّياحة وبالشراكة مع In Action Events و Souk el Akel ومحطة LBCI مهرجان الربيع لعام 2023 في الحديقة العامة للمدينة من 20 الى 23 نيسان الجاري.

يتضمن المهرجان نشاطات متعددة من تقديم وتنظيم المشاركين فيه، ويتميز بأنواع المأكولات من مختلف مطابخ العالم يتذوقها الزوار على أنغام الموسيقى الشرقية والغربية، ووسط إضاءات ساحرة يلفّها عليل الهواء الطالع من البحر الفينيقي لمشاركة المدينة بيبلوس باحتفالاتها الربيعية.

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أمّا عن سوق الزهور والأعمال الحرفية الفنية الإبداعية فقد يصح فيها المثل "الشَوْفي مش متل السَمع".

ولا تكتمل بهجة المهرجان عند المنظمين المحترفين إلا ببسمة وفرحة الأطفال فخصصوا لهم مساحة واسعة للالعاب وتقديم العروض من تسلية وترفيه.

ويبدأ المهرجان من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة في 20 و 21 نيسان، ومن الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل يومي السبت والأحد في 22 و23 نيسان.



وقد حُدّد رسم الدخول ب 4 دولار للشخص الواحد، والذين هم ما دون سن الـ 11 مجانا. (الوكالة الوطنية)