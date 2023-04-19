Advertisement

لبنان

خلال ثلاثة أشهر... تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة في لبنان

Lebanon 24
19-04-2023 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1058805-638175104544159399.jpg
Doc-P-1058805-638175104544159399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل...) المرتكبة خلال الأشهر الثلاثة من مطلع عام 2023 (كانون الثّاني، شباط وآذار)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. كما جرى توقيف في خلال هذه الفترة /1065/ مطلوبًا.
Advertisement
 
 
 
وتؤكّد هذه المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، وهي تدعوهم إلى التحلّي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/ وأن يحرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين النافذة واحترامها، فالأمن مسؤولية مشتركة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2023-04-19
05:00 | 2023-04-19
03:00 | 2023-04-19
18:17 | 2023-04-19
18:00 | 2023-04-19
17:36 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website