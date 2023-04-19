انتخابات تكميلية لنقابة الطيارين في هذا التاريخ

دعا المجلس التنفيذي لنقابة الطيارين اللبنانيين، الى انتخابات تكميلية لخمسة اعضاء انتهت مدة ولايتهم والى انتخاب عضو من غير اعضاء مجلس النقابة لهيئة ادارة صندوق النظام التقاعدي (Pension Scheme)، عند التاسعة والنصف صباح الخميس في 18 أيار المقبل، ولغاية الخامسة من بعد الظهر، في مركز نقابة الطيارين اللبنانيين الكائن في شركة طيران الشرق الاوسط – الادارة العامة.

Advertisement

وأوضح أن باب الترشيح سيفتح في 18 نيسان وسيقفل عند العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين في 15 أيار.

وأعلن انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الانتخابات لمدة أسبوع في نفس الزمان والمكان، ويكون النصاب قانونيا بمن حضر من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم، دون تعديل في مهل الترشيح والاعتراضات. (الوكالة الوطنية)