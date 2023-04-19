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لبنان

مؤسّسات في لبنان يملكها نازحون بطرق غير شرعية.. خضر يكشف ما حصل ويرد على أحد المتابعين: "روح عَ غير بلد"

Lebanon 24
19-04-2023 | 07:54
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أعلن محافظ ‏بعلبك الهرمل بشير خضر، في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، أنه "بعد الكشف على عدد من المؤسسات في ثلاث بلدات، تبين وجود 269 مؤسسة مستثمَرة من قبل نازحين أو لبنانيين يوظفون نازحين دون مسوّغ قانوني بصورة غير شرعية خلافاً لقانون العمل، لذلك تم تكليف أمن الدولة بإنذار هذه المؤسسات للإستغناء عنهم تحت طائلة الإقفال".
 
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موقف خضر استدعى ردا من قبل أحد الناشطين على "تويتر"، حيث قال: "محافظ  بعلبك الهرمل يواصل حملته العنصرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان"، ليرد عليه بشير بالقول: "تطبيق القانون عنصرية؟
عدم تطبيق القانون هو تقصير وظيفي
عندك حل من ٢، يا غيّر القانون، يا روح عبلد يعجبك فيه القانون".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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