مؤسّسات في لبنان يملكها نازحون بطرق غير شرعية.. خضر يكشف ما حصل ويرد على أحد المتابعين: "روح عَ غير بلد"

بعد الكشف على عدد من المؤسسات في ثلاث بلدات، تبين وجود ٢٦٩ مؤسسة مستثمَرة من قبل نازحين او لبنانيين يوظفون نازحين دون مسوّغ قانوني بصورة غير شرعية خلافاً لقانون العمل، لذلك تم تكليف أمن الدولة بإنذار هذه المؤسسات للإستغناء عنهم تحت طائلة الإقفال.#بشير_خضر #محافظ_بعلبك_الهرمل pic.twitter.com/HfVLTYIFb0
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) April 19, 2023
بعد الكشف على عدد من المؤسسات في ثلاث بلدات، تبين وجود ٢٦٩ مؤسسة مستثمَرة من قبل نازحين او لبنانيين يوظفون نازحين دون مسوّغ قانوني بصورة غير شرعية خلافاً لقانون العمل، لذلك تم تكليف أمن الدولة بإنذار هذه المؤسسات للإستغناء عنهم تحت طائلة الإقفال.#بشير_خضر #محافظ_بعلبك_الهرمل pic.twitter.com/HfVLTYIFb0
محافظ #بعلبك_الهرمل يواصل حملته العنصرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في #لبنان. https://t.co/tXzgBo4bum
— سهيل المصطفى Sohail Almoustafa (@S_Moustafa74) April 19, 2023
محافظ #بعلبك_الهرمل يواصل حملته العنصرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في #لبنان. https://t.co/tXzgBo4bum