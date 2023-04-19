مؤسّسات في لبنان يملكها نازحون بطرق غير شرعية.. خضر يكشف ما حصل ويرد على أحد المتابعين: "روح عَ غير بلد"

محافظ #بعلبك_الهرمل يواصل حملته العنصرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في #لبنان. https://t.co/tXzgBo4bum — سهيل المصطفى Sohail Almoustafa (@S_Moustafa74) April 19, 2023

وكان خضر كشف في وقت سابق عن "تعرّض عدد من النازحين السوريين للتسمم في عرسال بعد تناولهم وجبات طعام مقدمة من احدى الجمعيات، وقد كلفنا طبيب القضاء بمعاينتهم وتم فتح تحقيق بالموضوع لإتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور علي هزيمة، عملية دخول وخروج ست اصابات من النازحين السوريين، كانوا قد ادخلوا الى مستشفى الرحمة في عرسال اصيبوا يوم الاثنين الماضي بعوارض تسمم خفيفة، نتج عنها إسهال وآلام في البطن وغثيان لتناولهم وجبات إفطار، تقدمة من إحدى الجمعيات في عرسال.

وهم ع. ح. ص. و. ن أ. ح. وأ. ح. س. و. خ. ح. و. ه. س و. ع. ش. ج.



وأشار هزيمة الى ان فترة علاجهم في المستشفى استمرت ما بين ثلاث الى اربع ساعات قبل أن يعودوا ويغادروا مستشفى الرحمة.

(رصد: لبنان 24)